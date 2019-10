Bankitalia: tensioni commerciali internazionali e brexit determinano scenario attuale

Dal bollettino economico pubblicato da Banca d’Italia emerge che il rallentamento dell’economia globale attualmente in essere è determinato da tensioni commerciali, dal rallentamento dell’economia cinese e dall’incertezza su tempi e modalità della brexit.

Nell’area dell’euro influisce soprattutto la forte flessione dell’industria tedesca, particolarmente vulnerabile al commercio mondiale, ma l’indebolimento è esteso ad altri settori e paesi.

Dato che sta aumentando in aumento il rischio che la fase ciclica sfavorevole determini una prolungata diminuzione dell’inflazione attesa dai mercati finanziari, dalle imprese e dalle famiglie, il Consiglio direttivo della BCE ha messo in campo un ampio range di misure espansive.

In Italia, nel secondo trimestre l’attività economica è marginalmente aumentata. In base alle informazioni disponibili la crescita potrebbe essere rimasta pressoché stazionaria nel terzo trimestre, risentendo, anche nel nostro paese, soprattutto della debolezza della manifattura (il PMI manifatturiero evidenzia valori in contrazione circa da ottobre 2018); si registra tuttavia a fronte una crescita moderatamente positiva nei servizi ed un modesto recupero nelle costruzioni. Permane comunque il rischio che la dinamica sfavorevole nell’industria si trasmetta agli altri settori dell’economia.

La debolezza ciclica continua a comprimere la dinamica dei prezzi e le aspettative di inflazione, tant’è che nel terzo trimestre, è risultata zavorrata soprattutto dal calo dei prezzi dei beni energetici, attestandosi allo 0,3% (la componente di fondo allo 0,5). Dalle indagini condotte dalla Banca d’Italia emerge che le aspettative delle imprese sull’inflazione restano deboli, ben al di sotto del 2 per cento.

Circa il mercato dei titoli di stato italiani si rileva che i rendimenti dei titoli decennali hanno raggiunto, nel terzo trimestre, i livelli minimi dall’introduzione dell’euro e sono rimasti storicamente molto bassi (0,94 per cento); lo spread sui titoli tedeschi decennali (sceso a 138 punti base) è tornato vicino ai valori dei primi mesi del 2018.

Il suddetto calo dei rendimenti ha provocato una significativa diminuzione del costo della raccolta bancaria all’ingrosso, che è sceso sui valori dell’inizio del 2018, e dei rendimenti delle obbligazioni corporate; si è lievemente ridotto anche il costo dei prestiti alle imprese e alle famiglie.