Bank of Japan conferma l’attuale impostazione di politica monetaria

Nell’odierna riunione la Bank of Japan ha deciso di non cambiare nulla, mantenendo i tassi a breve termine al -0,1% e quelli a lungo termine intorno allo 0%.

Dalla nota dell’istituto si legge che l’economia sia cresciuta ad un ritmo moderato, sebbene le esportazioni, la produzione e la fiducia delle imprese siano principalmente state influenzate dal rallentamento delle economie d’oltremare e disastri naturali.

Rimane invariata anche la forward guidance. Si legge infatti che la Banca continuerà con il “Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE) tramite il controllo della curva dei tassi”, affinché il tasso di crescita annua dell’IPC osservato (al netto degli alimenti freschi) supererà il 2% e rimarrà al di sopra dell’obiettivo in modo stabile. Per perseguire la stabilità dei prezzi i tassi di interesse a breve e lungo termine rimarranno ai loro livelli attuali o inferiori. In particolare, in una situazione in cui sono presenti rischi al ribasso per l’attività economica e i prezzi, la Banca non esiterà a procedere con ulteriori misure di allentamento se esiste una maggiore possibilità di perdere di vista il raggiungimento dell’obiettivo di stabilità dei prezzi.