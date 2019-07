Bank of america: nel Q2 2019 ricavi ed utili in aumento sorprendono le stime

Bank of America chiude il secondo trimestre (aprile-giugno) 2019 con un utile netto di competenza dei soci in crescita dell’8,4% a 7,35 miliardi di dollari, con relativo utile per azione a 0,74 dollari, rispetto ai 6,78 miliardi di dollari registrati nel pari periodo del 2018, con rispettivo utile per azione a 0,63 dollari. Le stime di consensus si attestavano invece a 71 centesimi per azione.

Sul risultato ha influito positivamente l’aumento del margine di interesse dato dall’aumento della domanda di prestiti.

I ricavi sono risultati in crescita del 2,6% a 23,08 miliardi di dollari, rispetto i 22,5 miliardi di dollari registrati nel secondo trimestre 2018; le stime sui ricavi sono risultate più o meno in linea con il dato definitivo, e si sono attestante precisamente a 23,11 miliardi di dollari

Al 30 giugno 2019 il Cet1 è pari all’11,7 per cento.