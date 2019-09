Banche: parte oggi la prima asta T-LTRO III

Oggi è un grande giorno per il sistema bancario europeo. Oltre alle comunicazioni di politica monetaria fatte ieri dalla Fed, per poi toccare oggi a BoJ, SNB e BoE, in data odierna è prevista la prima delle sette aste di T-LTRO III.

In una nota precedentemente rilasciata dalla Banca Centrale Europea la stessa ha affermato di aver modificato alcuni parametri fondamentali per mantenere “favorevoli condizioni di prestito bancario, garantire il regolare funzionamento del meccanismo di politica monetaria e ulteriore sostegno alla posizione accomodante della politica monetaria”.

In termini di costo ad esempio non vengono più applicati quei 10 punti base sul tasso delle operazioni principali di rifinanziamento (tasso guida). Di conseguenza il tasso applicato sarà più o meno intorno al tasso guida, potendo scendere anche fino al livello negativo dei tassi sui depositi (-0,5%) se le banche concedono prestiti netti superiori ad un certo benchmark. Inoltre la scadenza è stata estesa a 3 anni, in coerenza alla durata media dei prestiti erogati per finanziare progetti d’investimento.

Le T-LTRO, letteralmente Operazioni Mirate a più lungo termine, sono operazioni di iniezione di liquidità nel sistema bancario affinché questa venga dirottata nell’economia reale. La condizione è infatti che il denaro raccolto venga prestato ad imprese non finanziarie e famiglie.

Le aste avranno cadenza trimestrale e partiranno da oggi, 19 settembre 2019, fino a marzo 2021 con ultima scadenza a marzo 2024. Si ricorda che le prime T-LTRO vennero messe in campo nel 2014 mentre le seconde nel 2016, e hanno avuto sempre come obiettivo quello di sostenere l’economia reale (visto ad esempio che la raccolta di denaro proveniente dal QE è stata quasi sempre prevalentemente utilizzata per fare incetta di titoli del debito pubblico, restando quindi sistematicamente in pancia delle banche).