Banche: comparto Ftse Italia Banche in rialzo, in scia a rally Btp e ottimismo su Carige

Rialza la testa il comparto Bancario del Ftse Mib mettendo a segno, intorno alle 13:10, un +2,19%.

I motivi si rintracciano nella salita dei prezzi dei Btp e la conseguente riduzione dello Spread con i Bund Tedeschi; il leader e vice premier leghista ha dichiarato infatti di essere pronto a dialogare con Macron e Merkel per cambiare le regole Ue. Un altro motivo è dato dall’ottimismo che circola sul futuro di Carige, con Salvini che si è detto favorevole ad un intervento pubblico “qualora in tempi brevi, non si dovessero affacciare nuovi, veri, affidabili capitali privati”.