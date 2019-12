Banca Popolare di Bari: Credit Agricole come possibile investitore?

Banca Popolare di Bari al centro dei riflettori a causa di una crisi che è culminata con il commissariamento dell’istituto imposto lo scorso venerdì da Banca d’Italia. Salterebbe ora l’ipotesi dell’acquisto da parte di Credit Agricole.

Ieri l’esecutivo ha dato via libera al decreto ad hoc mediante cui sono stati messi a disposizione 900 milioni di euro per salvare l’istituto tramite Mediocredito Centrale, oltre al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, e sarebbe cominciata la ricerca di ulteriori papabili candidati.

Al momento nessuno si sarebbe fatto avanti, ma stando a quanto riporta MF, nel salvataggio potrebbe essere coinvolta Credit Agricole, che in passato aveva manifestato la volontà di investire ed espandersi nel mercato italiano. Sempre secondo i rumors l’operazione dovrebbe avvenire in analogia a quella del salvataggio di Banca Carige, ossia una prima fase in cui un investitore entrerebbe nel capitale con una quota di minoranza, acquisendo successivamente una partecipazione di maggioranza.

Chiaramente si tratta solo di possibili ipotesi, e per fare più chiarezza su quale sarà il futuro dell’istituto occorrerà ancora attendere qualche tempo.

Stando ai dati del centro studi R&S di Mediobanca la Popolare è infatti proviene da un 2018 da record circa le perdite cumulate, pari a circa 420 milioni, le più ampie su tutto il panorama del settore bancario italiano. L’istituto stesso rientra inoltre fra i top 20 delle banche italiane per mole di attività, e possiede quote di mercato significative, intorno al 10% sia degli impieghi sia della raccolta, in Puglia, Basilicata e Abruzzo.