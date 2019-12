Banca Popolare Cinese taglia tasso reverse repo a 14 giorni

La People’s Bank of China ha tagliato di cinque punti base il tasso di interesse dei pronti contro termine a 14 giorni, dopo una riduzione simile a novembre. In particolare la Banca popolare cinese ha dichiarato di aver ridotto il tasso sui 14 giorni al 2,65% dal 2,70%; quello a 7 giorni è stato invece tenuto fermo al 2,50% (a novembre c’è stato il primo taglio in più di quattro anni).

Sempre oggi la banca centrale ha comunicato di aver iniettato liquidità nel sistema finanziario per 150 miliardi di yuan attraverso il reverse repo a 14 giorni, e 50 miliardi di yuan tramite operazioni a 7 giorni.