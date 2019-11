Banca Mediolanum: nei 9 mesi del 2019 crescono ricavi ed utili, acconto di dividendo a €0,21

Nei primi nove mesi del 2019 crescono ricavi (+18%) margine operativo (+48,6%) ed utile netto (+5%); deliberata distribuzione di un acconto di dividendo per 0,21 euro. Titolo mette le ali segnando un +5% a 8,19 euro per azione.

Conto economico primi nove mesi del 2019

Nel periodo in esame il margine di contribuzione si attesta a 800,658 milioni, in aumento del 18% rispetto ai 678,398 di un anno prima; il risultato è stato trainato principalmente dal progresso delle commissioni nette (+26,2% a 612 milioni) e del margine d’interesse (+29,3% a 175,95 milioni).

Nonostante l’aumento dei costi operativi (+3,2% a 472,39 milioni) il margine operativo è balzato del 48,6%, passando da 220,94 milioni a 328,27 milioni.

Infine l’utile dei primi nove mesi del 2019 si è attestato a 284,76 milioni di euro, in progresso del 5% rispetto ai 272,09 milioni contabilizzati nei primi tre trimestri dello scorso anno.

Situazione patrimoniale e finanziaria

La Raccolta Netta Totale è stata positiva per 2,584 miliardi, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto 2,22 miliardi comprovando come sempre la qualità del mix di prodotti e soluzioni ad alto

valore aggiunto per la clientela.

A fine settembre 2019 il Common Equity Tier 1 Ratio è pari al 18,8%, confermandosi uno dei più alti tra i

Gruppi Bancari italiani.

Dividendo

Alla luce dei suddetti risultati il Consiglio ha deliberato di elargire un Acconto di Dividendo di

0,21 euro per azione a partire dal 20 novembre 2019, con stacco cedola al 18 novembre 2019.

.