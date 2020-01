Banca Mediolanum: Doris annuncia dividendo straordinario nel 2020

Notizie positive per i detentori di quote di partecipazione in Banca Mediolanum che, intorno alle 14:00 registra una salita dell’1,34% a 8,715 euro.

Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum, durante la conferenza stampa di inizio anno del gruppo a Milano avrebbe affermato che l’obiettivo è quello di “una storia di dividendi in crescita”, e quindi di voler elargire “un dividendo superiore ai 40 centesimi pagati nei tre anni precedenti.

” Inoltre, dato che a detta del manager inoltre il 2019 si chiuderà “con un risultato economico molto importante”, dovrebbe esser pagato anche un dividendo straordinario nel 2020.

Oggi sono stati diffusi anche i dati sulla raccolta totale del precedente esercizio, risultata più o meno in linea con quella del 2018 a 4,1 miliardi di euro.