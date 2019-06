Banca Generali: trattativa per acquisire filiale svizzera di Saxo Bank

Continua l’interesse di Banca Generali per gli investimenti in Svizzera.

Da Il Sole 24 Ore si apprende infatti che Banca Generali sarebbe in trattativa con Saxo Bank per l’acquisto della sua filiale in Svizzera. Tale mossa sarebbe propedeutica all’ottenimento della licenza bancaria e congeniale alla volontà del gruppo bancario di esportare il modello di business nel Private Banking in territorio svizzero dove, si ricorda, nei mesi scorsi è avvenuta l’acquisizione del wealth manager Valeur.

Sempre secondo il Sole 24 Ore, l’accordo sarebbe possibile sia per via dei buoni rapporti con la banca danese sia perché la controllata svizzera di Saxo Bank detiene la licenza bancaria ed è un veicolo momentaneamente utilizzato dall’istituto danese per sviluppare il solo business del trading.