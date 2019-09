Banca d’Italia: a luglio salita record del debito pubblico; aumenta la quota in mano a investitori esteri

A luglio cresce ancora il debito pubblico italiano e sale al livello record di 2.409,9 miliardi, in aumento di 23,5 miliardi di euro rispetto lo scorso giugno.

L’aumento, si legge nella pubblicazione periodica “Finanza pubblica, fabbisogno e debito”, è dovuto alla crescita per 27,1 miliardi delle disponibilità liquide del tesoro a 94,8 miliardi (contro gli 80 miliardi di luglio 2018), che ha più che bilanciato l’avanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche di 3,4 miliardi; gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno ridotto il debito per un importo di 0,2 miliardi.

Le entrate tributarie raccolte dallo stato a luglio sono state pari a 46,5 miliardi, in flessione del 5,9% rispetto al pari periodo dell’anno precedente; al calo ha contribuito la proroga al 30 settembre delle scadenze dei versamenti in autoliquidazione dei contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale. A livello complessivo le entrate tributare dei primi 7 mesi del 2019 sono state pari a 235,8 miliardi, in diminuzione dello 0,3% (0,7 miliardi) rispetto al pari periodo del 2018.

Riguardo alla quota di debito sovrano detenuta da investitori stranieri, a giugno è salita a 679,176 miliardi di euro -livello record da maggio 2018-, dai 646,531 miliardi dello scorso maggio