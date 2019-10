Banca centrale russa taglia i tassi al 6,5%

La Banca Centrale della Federazione Russa ha deciso di tagliare i tassi d’interesse. Nel dettaglio ha portato il tasso guida dal 7% al 6,50%, quando il mercato si attendeva un taglio di soli 25 punti base al 6,75%.

Dal comunicato della stessa si legge che persistendo “i rischi di un sostanziale rallentamento dell’economia globale”, “se la situazione si sviluppa in linea con le previsioni di base, la Banca centrale russa prenderà in considerazione la necessità di un’ulteriore riduzione dei tassi chiave in una delle prossime riunioni del Consiglio di amministrazione”.

“Nel processo decisionale relativo ai tassi chiave”, aggiunge l’istituto “terrà conto delle dinamiche di inflazione effettive e attese relative all’obiettivo e agli sviluppi economici nell’orizzonte di previsione, nonché dei rischi posti dalle condizioni interne ed esterne e dalla reazione dei mercati finanziari”.