Banca Carige: tesoro restio circa il bonus fiscale

Continua la vicenda Carige in base alle indiscrezioni che di volta in volta circolano.

Circa una settimana fa è infatti spuntato un emendamento al decreto crescita, contenente un maxi sconto fiscale che permetterebbe di utilizzare immediatamente ed integralmente un tesoro da 700 milioni relativo alle imposte anticipate derivanti da perdite pregresse.

Carige: norma Salva-Carige con bonus da 700 milioni

Stando ad indiscrezioni riportate da Repubblica (che cita fonti non ufficiali) l’ipotesi di utilizzo del bonus starebbe perdendo valore, dal momento che il tesoro sarebbe riluttante a concederlo.

Chi fa i conti risulterebbe quindi avverso a permetterne l’utilizzo, poiché lascierebbe un “buco” di non poco conto nelle casse dell’erario soprattutto in una fase così tesa circa i conti pubblici italiani, considerando anche che in autunno inizieranno i lavori per la manovra finanziaria