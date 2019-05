Banca Carige: BCE lascia più tempo per il riassesto

Secondo rumors provenienti da più fonti di stampa la BCE ha lasciato più tempo a banca Carige per riassestarsi.

Carige: dopo il ritiro di Blackrock il Fitd rinuncia alla conversione

Si rimanda in tal modo il termine, previsto in data odierna, riguardo la presentazione di offerte per il salvataggio dell’istituto ligure in difficoltà. Tale scelta sarebbe stata presa proprio a seguito del ritiro di Blackrock e della conseguente mancata conversione del bond subordinato da 318 milioni da parte del Fitd.

La BCE ha deciso così di prorogare a data da definirsi il termine del salvataggio, al fine di tentare ogni soluzione possibile ed evitare la strada della nazionalizzazione che doveva essere proseguita scaduto il tempo concesso. Si aspettano tuttavia soluzioni per la prossima settimana o per dopo le elezioni europee; continua intanto la ricerca di partner per l’operazione.