Azimut: raccolta netta positiva per 164 milioni a maggio

Il gruppo Azimut ha registrato afflussi netti pari a circa 164 milioni a maggio, toccando quasi una quota di 2 miliardi dall’inizio 2019.

Nel mese in esame è stato effettuata l’acquisizione del ramo di azienda di P&G SGR, uno dei maggiori player in Italia nel segmento del credito strutturato e delle ABS. In tal modo il Gruppo potrà contare sul specifiche competenze sia per la gestione dei fondi già in essere che per lo sviluppo di nuovi fondi in futuro.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta 54,6 miliardi di euro a maggio, di cui € 42,2 miliardi si riferiscono ai cd Asset Under Management.