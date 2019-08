Avvio positivo per borse Ue e Piazza Affari

Avvio in rialzo per le principali borse europee e piazza affari. In Italia attenzione a Unicredit.

Rapporti geopolitici e commerciali

I rapporti fra Stati Uniti e Cina rimangono nervosi ed in stallo. Ciò poiché la Banca Popolare Cinese, anche se non ufficialmente per proteggersi contro un ulteriore applicazione di dazi al 10% su 300 miliardi di dollari, ha svalutato lo Yuan fissando per oggi il cambio con il dollaro a 6,9996; il cross continua a muoversi ancora sopra quota 7.

Indicazioni macro

Continua quindi l’orientamento degli investitori verso beni rifugio come il T Bond decennale statunitense, i cui rendimenti continuano a scendere.

In Germania la produzione industriale a giugno ha subito una contrazione dell’1,5%, maggiore della contrazione prevista al -0,5% e rispetto alla precedente rilevazione in lieve crescita dello 0,1% (rivista da +0,3%). Su base annua il dato si è contratto del 5,2% su base annua, nettamente peggiore delle stime di flessione al -3,1% e della precedente rilevazione a -3,7%.

Il saldo della bilancia commerciale francese a giugno mostra un deficit di 5,187 miliardi, maggiore del saldo negativo previsto a 4,117 miliardi ed in netto aumento rispetto al deficit del mese precedente di 3,278 miliardi.

Si segnala inoltre che la Reserve Bank of New Zealand ha tagliato i tassi di 50 punti base, portandoli all’1%, invece che di soli 25 punti base come atteso.

A seguire è prevista una giornata povera di indicazioni, fra cui si ricordano l’indice Halifax dei prezzi delle case nel Regno Unito a luglio (ore 9:30) e, per gli Stati Uniti, le domande settimanali di mutui MBA (ore 13:00) e le scorte di greggio (ore 16:30).

Borse

Ieri Wall street ha provato a risalire dopo il tonfo di lunedì. Il Dow Jones ha terminato in rialzo dell’1,21%, lo S&P500 ha chiuso in salita dell’1,3% ed il Nasdaq ha guadagnato l’1,39%.

Deboli stamane le borse asiatiche, preoccupate dai rapporti precari fra Stati Uniti e Cina. Tokio ha terminato la sessione in rosso dello 0,33% mentre, attualmente, Hong Kong sta arretrando dello 0,13% e Shanghai sta perdendo lo 0,32%.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,29% a 20.673 punti, il Dax consegue un rialzo dello 0,73%, il Cac 40 guadagna lo 0,37%, l’Ibex 35 sale dello 0,43% ed il Ftse viaggia intorno la parità

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund sale intorno ad un valore di 209 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,54%.

Sull’azionario italiano in luce i conti di Bper Banca ed Unicredit.