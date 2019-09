Avvio cauto per Borse Ue e Piazza Affari

Avvio cauto per le principali borse europee, dopo una settimana intensa di comunicazioni provenienti dalle Banca centrali; BCE, Fed e PBC hanno risposto con ulteriori accomodamenti.

Rapporti geopolitici e commerciali

Ieri una delegazione Cinese di funzionari ha concluso la prima giornata di colloqui negli USA, a Washington, in preparazione dell’incontro previsto per ottobre a Pechino per cercare di risolvere il conflitto commerciale in corso fra le due superpotenze ormai da qualche anno.

Non sembra comunque esser successo nulla di rilevante che possa far presagire una svolta nel conflitto, ed oggi dovrebbero essere affrontati i temi dell’alimentare e del tecnologico.

Da Reuters si apprende che gli Stati Uniti stanno cercando di formare una coalizione a seguito dell’attacco alle strutture petrolifere saudite; Gran Bretagna, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrain hanno risposto all’appello mentre l’Iraq non parteciperà; altri paesi europei non parteciperanno per non alimentare le incertezze. Così il segretario di stato Mike Pompeo ha affermato che il suo obiettivo è “costruire una coalizione volta a raggiungere la pace e una risoluzione pacifica. Questa è la mia missione, questo è ciò che il presidente Trump vuole e spero che la Repubblica islamica dell’Iran la veda così”.

Indicazioni macro

Una settimana intensa di comunicazioni di politica monetaria all’impronta di ulteriori stimoli ad un economia globale che fatica a crescere. La strada è stata aperta dalla Bce (taglio di 10 punti base sui depositi), per poi esser stata seguita dalla Fed (taglio di 25 punti base su tasso guida); Giappone Svizzera e Regno Unito hanno invece preferito lasciare il costo del denaro invariato. Il sipario viene chiuso oggi dalla People’s Banks of China che ha tagliato il tasso ad un anno dal 4,25% al 4,20%.

L’inflazione giapponese ad agosto è salita di un lieve 0,3%, in frenata rispetto la rilevazione precedente allo 0,5% ma in linea con le attese.

Ad agosto l’indice dei prezzi di produzione tedesco ha registrato una flessione dello 0,5% su base mensile, peggiore delle stime di contrazione al -0,2% e rispetto alla precedente rilevazione in leggera crescita a +0,1%.

Su base annua il dato è salito dello 0,3%, meno sia delle attese di crescita dello 0,6% che della precedente rilevazione a +1,1%.

A seguire giornata quasi priva di spunti operativi. Fra essi si ricordano le vendite al dettaglio canadesi a luglio (ore 14:30) e la rilevazione preliminare di settembre dell’indice di fiducia dei consumatori nella Zona Euro (ore 16:00).

Borse

Ieri le Borse Statunitensi hanno chiuso deboli ed in ordine sparso. Lo S&P 500 ha chiuso sulla parità, il DOw Jones registrando una perdita dello 0,19% ed il Nasdaq con una flebilissima salita dello 0,07%, praticamente sulla parità.

Non molto toniche stamane le borse asiatiche. Tokio ha chiuso in guadagno dello 0,16% mentre Hong Kong e Shanghai si apprestano a concludere la seduta in rialzo, per ora, rispettivamente dello 0,1% e dello 0,29%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in salita dello 0,15% a 22.165 punti, il Dax risulta poco sotto la parità (-0,04%), il Cac 40 con performance simile a Francoforte (-0,08%), l’Ibex 35 si trova in parità ed il Ftse risulta in negativo dello 0,34%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre a circa 137,5 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa lo 0,883% e il bund a 10 anni a -0,492.