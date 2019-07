Avvio cauto per Borse Ue e Piazza Affari, focus sulla Fed

Avvio cauto per le Borse europee e Piazza Affari in attesa della riunione della Fed di domani; in Italia prevista per oggi asta Bot a 6 mesi.

Rapporti geopolitici e commerciali

Oggi è da poco arrivata la delegazione statunitense a Shanghai per incontrarsi con i corrispondenti cinesi; dovrebbero essere ripresi i colloqui da dove erano stati lasciati, ovvero da maggio quando, a detta degli Stati Uniti, la Cina ha iniziato a non rispettare più gli accordi sul fronte tecnologico.

I mercati, di sicuro, non attendono una risoluzione del conflitto ma vedono con ottimismo la sola ripresa del dialogo fra le due superpotenze.

In Inghilterra, il governo guidato dal nuovo premier Boris Johnson starebbe preparando l’uscita dall’Unione Europea senza un accordo.

Indicazioni macro

Per l’inizio della settimana è prevista una giornata quasi priva di indicazioni di rilievo. In Italia si ricorda la pubblicazione dei dati sulla produzione industriale (ore 10:00 ) e l’asta Bot a 6 mesi per un quantitativo offerto di 6,5 miliardi di euro; previsto inoltre l’indice che misura l’attività manifatturiera della Fed di Dallas (ore 16:30).

Il vero market mover della settimana è dato dalla riunione di due giorni della Fed, in cantiere per il 30 e 31 luglio; da capire se saranno rispettate le attese degli analisti, orientate su un taglio dei tassi nell’ordine di 25 punti base. In settimana si riuniscono anche i consigli monetari della Banca Centrale giapponese e della Bank Of England.

Borse

Chiusura positiva quella di venerdì per Wall Street. Il Dow Jones ha chiuso in salita dello 0,2%, lo S&P500 in rialzo dello 0,74% ed il Nasdaq in positivo dell’1,1%.

Negative stamane le borse asiatiche, con Tokio che ha terminato la sessione in ribasso dello 0,37%; Shangai sta viaggiando in lieve perdita dello 0,12% mentre Hong Kong è in rosso dell’1,49%

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib scende dello 0,17% a quota 21.800 punti, il Dax perde lo 0,22%, il Cac 40 registra un ribasso dello 0,3%, l’Ibex 35 viaggia sulla parità ed il Ftse risulta in rialzo dello 0,25%.

Sul Ftse Mib sono attesi i conti del secondo trimestre per Nexi ed Italgas.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 192 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,54%. Si ricorda che venerdì le parole di Salvini sulla manovra economica hanno fatto volare lo spread oltre i 200 punti base