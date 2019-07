Avvio cauto per borse Ue e Piazza Affari, focus sulla Fed

Avvio cauto per Borse europee e piazza affari, con il focus degli operatori puntato sulla Fed con l’atteso taglio dei tassi.

Rapporti geopolitici e commerciali

I colloqui fra le delegazioni statunitensi e cinesi hanno ormai preso piedi ed il presidente Trump non ha mancato di dire la sua, accusando la Cina di non acquistare beni americani come da accordi; ha ribadito inoltre che o si raggiungono degli accordi sul fronte tecnologico e sui dazi prima della fine del suo mandato, o la strada sarà ancora lunga per trovare un intesa con il blocco dei conflitti.

Indicazioni macro

In Cina il PMI manifatturiero di luglio è aumentato a 49,7 punti dai precedenti 49,4 punti, a fronte di stime a 49,6 punti; il PMI non manifatturiero è invece diminuito da 54,2 punti agli attuali 53,7 punti, rispetto a stime di 54 punti.

Nel Regno Unito l’indice nazionale dei prezzi delle case a luglio si attesta allo 0,3% mensile, lievemente maggiore sia delle stime allo 0,2% che della precedente rilevazione allo 0,1%; su base annua il dato è sempre cresciuto dello 0,3%, in frenata rispetto alla precedente misurazione dello 0,5% ma moderatamente oltre le stime dello 0,1%.

In Germania le vendite al dettaglio di giugno sono aumentate del 3,5% su base mensile, ben oltre le stime di crescita dello 0,5% e la precedente rilevazione in contrazione dell’1,7% (rivista da -0,6%); su base annua il dato è risultato in flessione dell’1,6%, dato ben peggiore delle attese al +2,7% e della precedente rilevazione al +3,8%.

La lettura preliminare del Pil Francese ha mostrato una crescita annua dell’1,1%, leggermente al di sotto delle stime al +1,3% ed in lieve frenata rispetto alla precedente rilevazione al +1,2%.

La lettura preliminare del Pil spagnolo del secondo trimestre ha mostrato una crescita dello 0,5% su base trimestrale, sotto le attese di crescita dello 0,6% ed in frenata rispetto alla precedente rilevazione al +0,7%. Su base annua i Pil relativo al secondo trimestre è cresciuto del 2,3%, in linea con le stime e rispetto al precedente +2,4%.

A seguire è prevista una giornata ricca di indicazioni macro importanti, fra cui sono previste la disoccupazione di giugno in Germania (ore 9:55) e in Italia (ore 10:00), l’inflazione della zona euro e dell’Italia (ore 11:00), il Pil europeo (ore 11:00) e Italiano (ore 12:00); infine, per gli Stati Uniti, è prevista la variazione dell’occupazione non agricola a luglio (ore 14:30) e il PMI di Chicago (ore 15:45).

Attesissimo inoltre il verdetto della riunione delle Fed, dalla quale si attende un taglio dei tassi nell’ordine dei 50 punti base.

Borse

Ieri Wall Street ha chiuso con debolezza. Il Dow Jones è arretrato dello 0,09%, il Nasdaq ha perso lo 0,24% e lo S&P500 è sceso dello 0,26%.

Le accuse di Trump ed i deboli dati economici di Cina e Giappone hanno mandato in rosso le borse asiatiche in rosso. Tokio ha terminato in perdita dello 0,86% mentre, attualmente, Hong Kong e Shangai stanno scendendo rispettivamente dell’1,2% e dello 0,66%.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib sale dello 0,14% a quota 21.307 punti, il Dax risulta intorno la parità, il Cac 40 registra una performance simile, l’Ibex 35 sale dello 0,18% ed il Ftse risulta in ribasso dello 0,13%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 197 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,57%.

Attesi per oggi i conti di Intesa Sanpaolo e FCA.