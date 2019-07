Avvio cauto e poco mosso per borse Ue e Piazza Affari, attesa per la Fed

Quest’oggi le borse Ue e piazza affari hanno aperto in modo cauto, in attesa di sapere quali saranno le mosse della Fed sul costo del denaro.

Rapporti geopolitici e commerciali

Si ricorda la ripresa dei colloqui per risolvere la questione della guerra dei dazi, nodo per ora “oscurato” dalle decisioni di politica monetaria.

Indicazioni macro

Nessuna sorpresa dalla Bank of Japan, che lascia i tassi d’interesse fermi al -0,1% ma che si dice pronta ad un’ulteriore manovra espansiva qualora l’economia dovesse dare segnali di rallentamento o non riuscisse a soddisfare il target inflazionistico.

Il tasso di disoccupazione Giapponese a giugno è sceso invece al 2,3%, rispetto alla precedente misurazione del 2,4% peraltro in linea con le stime. Sempre in Giappone la produzione industriale di giugno si è contratta del 3,6% mensile, più delle stime di flessione dell’1,7% e del precedente calo del 2%; su base annua il dato è sceso dal precedente -2,1% all’attuale -4,1%, deludendo le stime che attendevano una contrazione del 2%.

In Francia la rilevazione preliminare del Pil del secondo trimestre registra una crescita dello 0,2% su base trimestrale, lievemente minore delle stime ed alla precedente misurazione entrambe attestatesi; su base annua il Pil ha registrato una crescita dell’1,3%, minore delle stime al +1,4% e rispetto la precedente rilevazione all’1,2%.

L’indice Gfk che misura la fiducia dei consumatori in Germania si attesta a 9,7 punti, centrando le stime e lievemente inferiore alla precedente rilevazione di 9,8 punti.

A seguire sono previsti degli indici sulla fiducia dei consumatori e sul sentiment sull’economia nella zona euro (ore 11:00), le aste di BTP a 5 e 10 anni, la rilevazione preliminare dell’inflazione tedesca a luglio (ore 14:00); infine, per gli Stati Uniti, sono previsti il PCE deflator, redditi e consumi personali (ore 14:30), rapporto sulla fiducia dei consumatori e contratti pendenti di vendita di abitazioni (ore 16:00).

Oggi inizia inoltre la riunione di due giorni della Fed, per capire se la banca centrale americana procederà al primo taglio dei tassi dopo la crisi finanziaria globale.

Giovedi si terrà anche la riunione della Bank of England.

Borse

Chiusura debole ed in controtendenza quella di ieri a Wall Street. Lo S&P500 ed il Nasdaq hanno chiuso in ribasso rispettivamente dello 0,16% e dello 0,44% mentre il Dow Jones ha terminato in guadagno dello 0,11%.

Le borse asiatiche stamane sono risultate positive, in scia all’atteggiamento dovish dalla Bank of Japan. Tokio ha chiuso in rialzo dello 0,43% mentre, ora, Hong Kong e Shanghai stanno salendo rispettivamente dello 0,32% e dello 0,39%.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib scende dello 0,19% a quota 21.667 punti, il Dax risulta intorno la parità, il Cac 40 registra una calo dello 0,1%, l’Ibex 35 scende dello 0,35% ed il Ftse risulta in rialzo dello 0,23%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 200 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,61%.