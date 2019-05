Autogrill: ricavi in aumento del 9,5% a 1,46 mld nei primi 4 mesi del 2019

Al 30 aprile 2019 Autogrill contabilizza ricavi in crescita del 9,5% (+5,2% a parità di cambi) a circa 1,46 miliardi, rispetto gli 1,33 miliardi del pari periodo del 2018. La crescita like for like, ossia considerando i soli negozi aperti nello stesso periodo del 2018, è stata del 2,9%.

Nel canale aeroportuale le vendite sono progredite del 14,7% (+8,3% a cambi costanti; +5,1% like for like) a 894,5 milioni (61,5% del totale), e sono state trainate dall’apporto positivo di tutte le regioni.

Il canale autostradale ha contabilizzato 435,6 milioni (circa 30% del totale), in calo dello 0,7% (-2,4% a cambi costanti; invariato like for like) a causa della minor crescita del traffico in tutte le regioni.

La componente altri canali registra ricavi a 125,2 milioni, con un progresso del 12,9% (+12,1% a cambi costanti; -1,5% like for like) dovuto alle nuove aperture nel canale ferroviario in Olanda e all’acquisizione di Le CroBag in Germania.

In data odierna si è anche tenuta l’Assemblea degli Azionisti, che ha esaminato e approvato il bilancio dell’esercizio 2018; è stata inoltre deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro ad azione al lordo delle applicabili ritenute di legge. Lo stacco della cedola n. 15 è previsto per il 24 giugno 2019, con record date 25 giugno 2019 e pagamento a partire dal 26 giugno 2019.