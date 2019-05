Autogrill: cedute attività canadesi per 190 milioni di USD

Autogrill, nel dettaglio HMSHost Corporation tramite alcune sue controllate, ha ceduto la totalità delle sue attività nei travel centres sulle autostrade canadesi; si tratta partecipazioni detenute dalle canadesi HMSHost Motorways e HMSHost Motorways, in tre distinte partnership cui si aggiungono le attività in concessione di tre aree di servizio interamente possedute e gestite da SMSI, controllata di HMSHost.

Anche KD Infrastructure L.

P. (“KDLP”), partner di HMSHost nelle tre partnership, ha ceduto nel contempo le sue quote di partecipazione.

La controparte dell’operazione è un consorzio guidato da Arjun Infrastructure Partners Ltd. e da Fengate Capital Management Ltd.

Il controvalore della cessione, di pertinenza di HMSHost, è pari 255 milioni di dollari canadesi (190 milioni di dollari USA) e fa riferimento alla cessione delle quote di partecipazione di HMSHost nelle concessioni autostradali canadesi e del 100% posseduto da HMSHost nelle attività in concessione di SMSI Travel Centres Inc. (“SMSI”).