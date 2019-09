Atlantia: per Conte nessuno sconto ai privati, titolo scende

Il presidente Conte ha detto in modo chiaro, durante la riunione per far ottenere la fiducia, che il nuovo governo non farà “nessuno sconto per gli interessi privati”; lo ha dichiarato parlando in merito al completamento della procedura delle concessioni autostradali avviato dopo il crollo del ponte Morandi. “L’obiettivo esclusivo è la tutela dell’interesse pubblico e, con esso, la memoria delle 43 vittime, una tragedia che rimarrà una pagina indelebile della nostra storia patria”.

A seguito di tali parole sul titolo sono scattate le vendite e, intorno alle 16:30, il titolo segna un ribasso di circa il 2,23% con un prezzo intorno ai 24,09 euro ad azione