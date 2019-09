Asta Bot a 12 mesi: rendimenti tornano negativi alla vigilia della BCE

L’odierna asta di BOT a 12 mesi è andata in sold out e i rendimenti hanno virato in negativo alla vigilia della BCE.

Bot scadenza 14 agosto 2020 (ISIN IT0005383523)

Il BOT a 12 mesi, con scadenza 14 settembre 2020, è stato collocato per l’importo massimo offerto di 6,5 miliardi di euro.

A fronte di richieste pari a circa 10,352 miliardi di euro , il rapporto di copertura (tra titoli richiesti e titoli offerti) è stato pari a 1,593 in aumento dal precedente 1,44.

Infine, dato il prezzo medio dell’emissione pari a 100,231 euro, il rendimento lordo complessivo è risultato pari a -0,226%, in chiara diminuzione rispetto al rendimento dell’asta dello scorso agosto attestatosi allo 0,107% (periodo in cui era stata chiamata la crisi di governo).