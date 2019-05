Assogestioni: patrimonio gestito da record ma raccolta Pir ferma nel 1° trimestre 2019

Stando alla mappa trimestrale di Assogestioni, nel 1° trimestre del 2019 la raccolta netta è stata di 55,5 miliardi, portando la massa del patrimonio gestito alla cifra record di 2.161 miliardi di €. Si segnala però che l’aumento è stato determinato in buona parte (+53 miliardi) dall’ingresso, nell’industria dell’asset management, della Sgr di Poste Italiane che ha ottenuto il mandato per la cura del patrimonio di Banco Posta.

I sottoscrittori hanno rivolto la loro attenzione verso fondi obbligazionari (+2,2 miliardi), fondi monetari (+1,4 miliardi) e fondi bilanciati (+ 567 milioni).

Pir: flussi netti in rosso

Sul fronte Pir la raccolta risulta praticamente invariata, a causa dell’incertezza che ha dominato il contesto circa la normativa che bloccò la sottoscrizione dei prodotti in questione. Nel dettaglio, a fine Marzo il numero dei prodotti Pir compliant è rimasto stabile a 72 con un patrimonio attestatosi a 18,78 miliardi di euro; i fondi di nuova istituzione hanno registrato flussi netti in entrata per 1,5 milioni (122,7 milioni nel quarto trimestre 2018), mentre quelli pre-esistenti hanno registrato deflussi netti per 3,8 milioni (+40,1 milioni nel periodo ottobre-dicembre 2018).