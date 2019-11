Ascopiave: nei nove mesi del 2019 scende la gestione operativa ma utile netto sale a doppia cifra

Conti in chiaro-scuro per Ascopiave, che nei primi nove mesi del 2019 registra vendite in crescita del 2,8% ma un MOL ed un utile operativo in diminuzione rispettivamente del 6,1% e del 22,2%; sul versante opposto l’utile netto sale del 21,5%

Conto economico primi nove mesi del 2019

Il Gruppo Ascopiave chiude i primi nove mesi del 2019 con ricavi consolidati in crescita del 2,8% a 90,02 milioni di Euro, rispetto agli 87,59 milioni registrati nello stesso periodo dell’esercizio 2018 (+2,8%).

La crescita del fatturato, segnala la società, è data soprattutto dall’iscrizione dei ricavi conseguiti dal ramo di distribuzione per effetto dell’ampliamento del perimetro, nonché dai maggiori ricavi da servizi della distribuzione (+0,1 milioni di Euro), e dai minori contributi per certificati bianchi (-1,9 milioni di Euro).

Il margine operativo lordo (MOL) scende invece del 6,1% a 30,5 milioni di Euro, risultando peggiore dei 32,4 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

Il risultato operativo dei primi nove mesi dell’esercizio 2019 si attesta a 13,05 milioni di Euro, registrando un tonfo del 22,2% rispetto ai 16,78 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente (-22,2%); la flessione registrata è principalmente spiegata dalla contrazione del margine operativo lordo e dai maggiori ammortamenti (-1,7 milioni di Euro).

L’ultima riga di conto economico con un utile netto consolidato a 38,24 milioni, in crescita del 22,2% rispetto ai 31,28 milioni di Euro dell’anno prima (l’incremento è principalmente attribuibile alla crescita del risultato conseguito dalle società destinate alla vendita, che al termine dei primi nove mesi dell’esercizio evidenzia un miglioramento di 9,6 milioni di Euro); escludendo la quota di terzi l’utile di competenza del gruppo aumenta del 21,5% da 29,97 milioni a 36,41 milioni.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Nei primi nove mesi del 2019 gli investimenti realizzati in immobilizzazioni immateriali e materiali dalle società consolidate con il metodo integrale ammontano a 21,7 milioni di Euro, e hanno riguardato principalmente lo sviluppo, la manutenzione e l’ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.

Il flusso di cassa reddituale ha generato risorse finanziarie per 55,6 milioni di Euro.

Sempre al 30 settembre 2019 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari a 193 milioni di Euro, risultando in aumento rispetto ai 75,5 milioni di Euro della fine del 2018.