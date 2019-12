AS Roma in eccesso di rialzo (teorico) in scia a rumor su possibile cessione

AS Roma sotto i riflettori per i nuovi rumors sulla possibile cessione della partecipazione di controllo. Il papabile socio Friedkin dovrebbe prima entrare con una quota di minoranza, con l’intenzione successiva a rastrellare la partecipazione di controllo della società di calcio capitolina.

AS Roma in asta di volatilità: in arrivo un nuovo socio?

Stando a quanto riporta finanza.com, che cita la Gazzetta dello Sport, il Closing dell’accordo è ipotizzato avvenire entro 1 o 2 settimane. I rappresentati di Friedkin starebbero valutando il dossier e la riuscita dell’operazione dovrebbe dipendere anche dall’esito sulle incertezze riguardanti la costruzione del nuovo stadio di proprietà.

Il titolo risulta sospeso in asta di volatilità per eccesso di rialzo (teorico), segnando un balzo del 10,26% a 0,602 euro per azione.