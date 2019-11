Aquafil: forte contrazione dei conti, sia nel terzo trim che nei 9 mesi 2019

Si contraggono a doppia cifra sia la gestione operativa che l’utile netto in entrambi i periodi in esame. Il mercato rimane scontento e fa scattare vendite che determinano un tonfo del titolo del 13,1% a 6,11 euro per azione (intorno alle 12:00)

Conto economico terzo trimestre e primi nove mesi 2019

I ricavi dei primi nove mesi del 2019 si attestano a 419,5 milioni di cui 132,9 milioni del terzo trimestre, registrando una riduzione del 2,6% e del 4,9% rispetto ai medesimi periodi dell’anno precedente; a parità di perimetro (ossia non considerando l’acquisizione della società O’Mara Incorporated) la rispettiva riduzione sarebbe stata del 5,1% e del 10,2%.

L’EBITDA al 30 settembre 2019 si attesta a 54,9 milioni (margine al 13,1%) di cui 15,8 milioni del terzo trimestre (11,9% dei ricavi), con una riduzione rispettiva del 10,8% e del 4,7% rispetto ai corrispondenti periodi del 2018; escludendo gli effetti dell’IFRS16 e a parità di perimetro, l’aggregato ammonta a 48 milioni (margine all’11,4%) di cui 12,9 milioni del terzo trimestre (9,7% dei ricavi), con una riduzione del 22,1% rispetto ai medesimi periodi dell’anno precedente.

Il Risultato Operativo Adjusted dei primi nove mesi del 2019 si attesta a 28,7 milioni mentre nel terzo trimestre è di 6,4 milioni, con una rispettiva riduzione del 30,3% e del 31,6% rispetto agli stessi periodi di un anno fa. Senza considerare l’IFRS16 e a parità di perimetro, il Risultato Operativo Adjusted nei due periodi si attesta a 27 milioni e 5,7 milioni del terzo trimestre, con una riduzione rispettiva del 34,4% e del 39,7%.

L’EBIT dei nove mesi del 2019 si attesta a 17 milioni mentre risulta negativo a -0,2 milioni nel terzo trimestre, con una riduzione del 51,6% e del 102,4% rispetto ai medesimi periodi dell’anno precedente.

Infine, il risultato netto è positivo per 9,5 milioni al 30 settembre mentre è negativo per 1,1 milioni nel terzo trimestre con una riduzione del 60,9% e del 123,5% rispetto agli stessi periodi del 2018; l’Utile Netto Rettificato (ossia corretto per le componenti non ricorrenti e la loro relativa fiscalità.) al 30 settembre 2019 è positivo per 16,2 milioni, e di questi 3 milioni si riferiscono milioni del terzo trimestre, con una riduzione rispettiva del 40% e del 46,1% rispetto ai medesimi periodi dell’anno precedente.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 settembre 2019 gli investimenti sono pari a 46,7 milioni, di cui 4,6 milioni relativi all’incremento nel periodo per l’applicazione del nuovo principio IFRS16 ed escludendo l’acquisizione della società O’Mara Incorporated.

Sempre a fine settembre 2019 la Posizione Finanziaria Netta èammonta a 273,2 milioni, rispetto ai 263,7 milioni del 30 giugno 2019. Senza considerare gli effetti dell’adozione dell’IFRS16 e l’acquisizione di O’Mara Incorporated la Posizione Finanziaria Netta sarebbe stata pari ad euro 207,3 milioni, rispetto ai 197,2 milioni del 30 giugno 2019.