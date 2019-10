Alphabet: ricavi ed utili a due velocità nel terzo trimestre 2019

Numeri a più velocità per il colosso Alphabet, la holding di Google.

Il fatturato è stato pari a $40,5 miliardi di dollari, in rialzo di ben il 20% rispetto ai 33,74 miliardi di un anno fa e meglio dei 40,32 miliardi attesi dagli analisti.

Sul versante opposto, gli utili del terzo trimestre 2019 sono stati pari a 7,07 miliardi, o 10,12 dollari per azione, risultando in calo rispetto ai 9,19 miliardi, equivalenti a 13,06 dollari per azione dello stesso periodo dell’anno precedente, e peggio dei $12,42 per azione attesi dal consensus Refinitiv.

Dunque, sebbene l’aumento dei ricavi oltre le attese sia un dato positivo il mercato non ha apprezzato molto gli utili in calo e peggiori delle stime; nel mercato hafterhours il titolo sta scendendo dell’1,44% a 1.270 dollari circa.