Alkemy: i vertici propongono il passaggio sull’MTA

Il Cda di Alkemy avrebbe deciso di sottoporre, alla prossima assemblea degli azionisti, il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR.

Il passaggio delle azioni all’MTA, si legge in una nota, dovrebbe permettere alla Società di godere di una maggiore visibilità presso la comunità finanziaria, in primo luogo tra gli investitori istituzionali, con un indubbio ritorno complessivo, anche di immagine, anche grazie agli elevati requisiti richiesti in termini di trasparenza, informativa societaria e Corporate Governance, in particolare sul segmento STAR.