Alibaba si quoterà ad Hong Kong, arriva la conferma: Ipo da $13, 8 mld

Dopo diversi rumors circolati arriva la conferma, Alibaba si prepara ad approdare anche sulla borsa di Hong Kong. Già 5 anni fa ormai il colosso dell’E-commerce si era quotato a Wall Street con un IPO record da 25 miliardi di dollari.

Il gruppo ha comunicato che con la nuova IPO raccoglierà fino a $13,8 miliardi di dollari (12,5 miliardi di euro circa).

Delle 500 milioni di azioni di nuova emissione, che dovrebbero assumere un valore non superiore a 188 dollari di Hong Kong (circa 24 dollari USA), 12,5 milioni di azioni andranno al pubblico mentre le altre 487,5 milioni agli investitori istituzionali internazionali; ci sarebbero inoltre altre 75 milioni di azioni derivanti dalla green shoe.

Il prezzo finale delle azioni verrà comunicato entro il prossimo 20 novembre, mentre il debutto alla borsa di Hong Kong dovrebbe avvenire nella settimana che inizia il 25 novembre. Se il collocamento andrà a buon fine Alibaba potrà effettuare gli investimenti tecnologici necessari per competere con i propri pari ed eventualmente ampliare lo spettro operativo: il colosso vorrebbe ad esempio espandersi nel campo delle consegne di cibo a domicilio.

Si ricorda che Alibaba aveva già tentato di quotarsi alla borsa di Hong Kong lo scorso giugno, per poi interrompere il procedimento a causa dei continui tumulti che infiammano la città. Tornando più indietro alla prima quotazione, il colosso scelse New York e non Hong Kong per la quotazione perché solo la prima permetteva di emettere azioni con diritti di voto differenti; ora che invece anche la legislazione dell’ex protettorato britannico sta evolvendo e permette tale possibilità i tempi sono maturi per un double listing