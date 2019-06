Alerion Clean Power: acquisito primo parco eolico (36 MW) in Spagna per 41 mln

Alerion Clean Power ha acquisito, tramite le sue controllate Alerion Spain SL ed Alerion Teruel SL, il 100% di Comiolica SL, società titolare di un parco eolico operativo in Spagna (nel comune di Aliaga in provincia di Teruel) con una potenza installata pari a 36 MW (12 turbine da 3 MW).

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a circa 41 milioni di euro (che include il rimborso ai venditori del finanziamento soci), finanziati in parte con risorse proprie ed in parte tramite un contratto di finanziamento in project financing, per un ammontare pari a 23,5 milioni di euro, sottoscritto in data odierna con un pool di banche spagnole composto da Banco Sabadell e Abanca.

Nell’ambito di tale operazione Alerion ha anche acquisito un’opzione per l’acquisto di un altro progetto eolico in Spagna in corso di autorizzazione di 50 MW.

A seguito dell’acquisizione dell’impianto eolico di Comiolica SL la potenza installata lorda del Gruppo è pari a 392,5 MW.