Adidas: fatturato in crescita del 6% nel terzo trimestre 2019, confermate stime

Il colosso tedesco dell’abbigliamento Adidas nel terzo trimestre 2019 ha registrato vendite consolidate in aumento del 6% a 6,41 miliardi di euro. Nello stesso periodo, ha comunicato la societaà, l’utile operativo e’ risultato invariato a 897 milioni di euro.

Nel terzo trimestre le vendite dei marchi Adidas e Reebok sono cresciute a doppia cifra nei mercati emergenti (+14 per cento), Russia/Cis (+13 per cento) e Nord America (+10 per cento).

I ricavi in Asia-Pacifico sono progrediti dell’8 per cento, sostenuti dalla crescita a doppia cifra della Grande Cina (+11 per cento), mentre le vendite in America Latina sono aumentate del 5%.

Nella nota Adidas ha affermato di “aspettarsi una significativa accelerazione delle vendite nel quarto trimestre dopo aver registrato vendite e utili operativi superiori alle attese per il terzo trimestre, tornando alla crescita in Europa”. Il Ceo ha dichiarato di essere “molto soddisfatto dei risultati del terzo trimestre e dei continui progressi compiuti nelle nostre aree strategiche di crescita, con aumenti a doppia cifra delle vendite in Nord America, nella Grande Cina e nell’ecommerce”. “Confermiamo le nostre previsioni per l’intero anno e restiamo fiduciosi in merito a una significativa accelerazione della linea superiore durante il quarto trimestre. Il 2019 sarà un anno record, nonostante alcune sfide, e un’altra importante pietra miliare verso il raggiungimento dei nostri obiettivi per il 2020 “.

Nel dettaglio le stime per il 2019 attendono una crescita delle vendite tra il 5 e l’8 per cento e un aumento dei ricavi netti tra 1,88 e 1,95 miliardi di euro.