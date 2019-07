Mercati: avvio poco mosso per borse Ue dopo l’euforia di ieri. Oggi chiusa Wall Street

Avvio poco mosso per borse Ue dopo l’euforia di ieri. Oggi chiusa Wall Street

Rapporti geopolitici e commerciali

Quello di Trump appare ormai essere una sorta di circo dove le sue dichiarazioni via Tweetter influiscono sui mercati quasi più della comunicazione di importanti dati/prospettive macroeconomici e di politica monetaria.

Dopo aver mandato in rosso le borse asiatiche ieri, oggi torna a prendersela con la Cina e l’Europa, accusandole di manipolare le valute iniettando denaro per avere vantaggi competitivi nei confronti degli USA.

Dichiarazione questa, effettuata il giorno dopo della candidatura di Judy Shelton e Christopher Waller, che come Trump sostengono la decisione di un taglio graduale dei tassi a 0 da qui a prossimi uno o due anni. Stando a MF Trump avrebbe effettuato questa mossa dopo la nomina di Christine Lagarde, alla guida della BCE, percepita come colomba che opererà continuando a sostenere la politica monetaria, oserei dire ultra espansiva, messa in atto dalla Bce dalla crisi finanziaria globale ad oggi.

Per quanto riguarda i colloqui USA-Cina, dovrebbero riprendere la prossima settimana via telefono, anche se non è stato fissato un appuntamento preciso.

Indicazioni macro

L’inflazione della Svizzera di giugno ha mostrato una diminuzione mensile dal precedente +0,3% all’attuale crescita a 0, sebbene lievemente migliore delle stime di contrazione dello 0,1%. Su base annua il valore ha mostrato una crescita dello 0,6%, uguale alla variazione di maggio e leggermente sopra le stime di aumento dello 0,5%.

A seguire giornata poverissima di indicazioni macro, fra cui rientrano solo le vendite al dettaglio di maggio nella zona euro.

Mercati

Giornata positiva quella di ieri a Wall Street, trainata dagli acquisti sull’atteggiamento accomodante di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, dopo che i dati sull’occupazione non agricola hanno mostrato valori ben sotto le attese (creati circa 102 mila posti di lavoro contro i 140 mila attesi), e che oggi resterà chiusa per festeggiare il giorno dell’indipendenza; il Dow Jones è avanzato dello 0,67%, il Nasdaq ha messo a segno un +0,75% e lo S&500 ha guadagnato lo 077%.

Contrastate le borse asiatiche, con Tokio che ha chiuso guadagnando lo 0,3% mentre le borse cinesi si stanno mostrano deboli, forse a causa delle dichiarazioni del number one della casa bianca, con Hong Kong che sta viaggiando intorno alla parità e Shangai che ha terminato cedendo lo 0,33%.

Le nomine dei vertici dell’Ue (assieme soprattutto alla colomba Lagarde) ieri hanno più che sostenuto i principali listini europei e, in combinazione alla forte riduzione dello Spread italiano sotto i 200 punti base, hanno fatto indossare al Ftse Mib la maglia rosa

Poco mosso i listini europei. Intorno alle 9:10 il Ftse Mib apre con la migliore performance, in guadangono dello 0,44% a quota 22001 punti, il Dax sale dello 0,22%, il Cac 40 cresce dello 0,13%, l’Ibex 35 perde lo 0,23% ed il Ftse 100 risulta poco sotto la parità.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund scende senza sosta e si aggira intorno ad un valore di 197 punti base, con il rendimento del decennale italiano a ben l’1,59%.