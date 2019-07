Mercati: avvio moderatamente positivo per borse Ue e Piazza Affari

Avvio moderatamente positivo per le borse Ue e Piazza Affari, in preludio alla festa di domani in cui Wall Street rimarrà chiusa.

Rapporti geopolitici e commerciali

Circa le nomine Ue vi saranno due donne alla guida della commissione europea e della BCE, rispettivamente la tedesca Ursula Von der Leyen e la francese Christine Lagarde. Il belga Charles Michel sostituirà andrà alla presidenza del Consiglio europeo, mentre il socialista spagnolo Josep Borrell sarà Alto rappresentante.

Dopo l’iniziale euforia dei mercati indotta dallo speranzoso incontro di Trump con Jinping il number one in 3 colpi manda in negativo le borse asiatiche. Nello specifico, secondo MF, a detta del governo americano le richieste di licenza delle società americane che vogliono lavorare con Huawei negli Usa devono essere valutate all’interno del regolamento dell’Entity List, che tratta le società oscurate; in tal modo il bando su Huawei rimane in essere.

Inoltre, sempre stando a quanto riporta MF, il Pentagono ha affermato che un recente lancio di missili cinesi nel Mar Cinese Meridionale, un’area contesa fra Giappone e Cina, è stato contrario agli impegni cinesi di non militarizzazione della zona.

Infine Donald Trump avrebbe tweettato che intende nominare,nel consiglio di amministrazione della Federal Reserve, Judy Shelton (ex consulente economico per la sua campagna presidenziale del 2016), e Christopher Waller (vicepresidente esecutivo della Federal Reserve Bank of St. Louis); Shelton sarebbe disposto ad abbassare i tassi per portarli a 0 in uno e due anni.

Indicazioni macro

Sul fronte macroeconomico il PMI servizi giapponese di giugno diminuisce dai precedenti 52,7 punti agli attuali 52 punti, deludendo le stime attestatesi a 52,6 punti.

A seguire in agenda è prevista una giornata ricca di indicazioni, fra cui figurano il PMI servizi a giugno di Spagna (9:20) e Italia (ore 9:45), il Pmi composito e dei servizi di giugno in Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55) e Zona euro (ore 10:00), il Pmi servizi del Regno Unito (ore 10:30) e, per gli Stati Uniti, le richieste settimanali di mutui MBA e i tassi di mutui MBA a 30 anni (ore 13:00), la variazione dell’occupazione non agricola (ore 14:15), i dati sulla disoccupazione iniziale e continua e il saldo della bilancia commerciale a maggio (ore 14:30), il Pmi composito e dei servizi di giugno (ore 15:45), gli ordini del settore manifatturiero e l’indice ISM non manifatturiero (ore 16:00)

Mercati

Ieri Wall Street ha terminato in frazionale rialzo, in una giornata con pochi spunti operativi.

Il Nasdaq è crescito di un +0,2%, mentre Dow Jones e S&P 500 hanno messo a segno lo 0,3 per cento.

I mercati asiatici hanno terminato la seduta perdendo quota dopo le mosse di Trump e del suo governo, con Tokio che ha chiuso in rosso dello 0,53% e Shangai in discesa dello 0,94% mentre, attualmente Hang seng è in perdita dello 0,19%

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in guadagno dello 0,26% a quota 21449 punti, il Dax sale dello 0,32%, il Cac 40 cresce di appena lo 0,22%, l’Ibex 35 guadagna lo 0,13% ed il Ftse 100 risulta in rialzo dello 0,37%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 220 punti base, con il rendimento del decennale italiano intorno all’1,81%.