Età pensionabile: la mossa “selettiva” della manovra 2026 che blocca l’aumento di 3 mesi

Una sterilizzazione selettiva per l’aumento dell’età pensionabile. E’ quanto prevede il testo della manovra di bilancio 2026 approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 ottobre 2025. Non possiamo dare la misura per definitiva in quanto la finanziaria è solo agli inizi. Infatti, il testo approderà, come di consueto, in Parlamento per la discussione e l’approvazione definitiva entro il 31 dicembre.

Ma cosa significa sterilizzazione selettiva?

L’età pensionabile di oggi

Per dare risposta, occorre partire dalla legge Fornero. La disposizione normativa lega l’aumento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita. Se si rileva l’aumento dell’aspettativa di vita in automatico si avrà uno scatto anche per l’età prevista ai fini del pensionamento.

Attualmente, ricordiamo, per la pensione di vecchiaia sono richiesti 67 anni di età anagrafica, oltre 20 anni di contributi (in alcuni casi ne bastano anche 15). Per la pensione anticipata ordinaria, invece, sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi (se uomini) ovvero 41 anni e 10 mesi di contributi (se donne). Per l’ordinaria anticipata, dunque, non è richiesto alcun requisito anagrafico.

Aumento di 3 mesi nel 2027

L’applicazione della Fornero, in virtù del suddetto principio legato all’aspettativa di vita, ed in considerazione delle rilevazioni ISTAT, porterebbe, dal 2027, un adeguamento dell’età pensionabile. In particolare ad un innalzamento di ulteriori 3 mesi.

Ciò significherebbe che, dal 2027, per la pensione di vecchiaia servirebbero 67 anni e 3 mesi. Così come per la pensione anticipata ordinaria occorrerebbero 43 anni e 1 mese di contributi (per gli uomini) ovvero 42 anni e 1 mese di contributi (per le donne).

Il governo era chiamato a trovare le risorse necessario per bloccare o quanto meno rinviare detto aumento.

Ebbene le risorse sono arrivate ma non permetteranno un blocco “all inclusive”. Alcune categorie di lavoratori resteranno fuori. Per loro l’aumento ci sarà.

Aumento età pensionabile: le contromisure della manovra 2026

La misura contenuta nella manovra di bilancio 2026, nel testo del 17 ottobre 2025, prevede che l’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita verrà bloccato solo per alcune categorie di lavoratori, mentre per altre l’aumento scatterà regolarmente.

Nello specifico, il testo della manovra prevede che, nel biennio 2027-2028, si confermi l’aumento graduale dei requisiti di accesso alla pensione — un mese in più nel 2027 e due mesi in più nel 2028 — ad esclusione dei lavoratori impegnati in attività gravose o usuranti.

Questi ultimi continueranno a beneficiare di un trattamento agevolato, con la possibilità di andare in pensione senza subire gli incrementi legati alla speranza di vita.

L’obiettivo: equilibrio tra sostenibilità ed equità

La sterilizzazione selettiva rappresenta una via di mezzo tra due esigenze contrapposte. Da un lato, il Governo deve garantire la sostenibilità dei conti pubblici, evitando che la spesa previdenziale aumenti in modo incontrollato a causa dell’allungamento della vita media.

Dall’altro, c’è la necessità di tutelare chi svolge lavori fisicamente o psicologicamente pesanti, che non può essere trattato allo stesso modo di chi ha impieghi meno usuranti.

Il provvedimento, quindi, non elimina l’aumento dell’età pensionabile, ma lo modula in base alle caratteristiche delle diverse categorie di lavoratori.

È un tentativo di rendere più equo un sistema che, nella sua versione originaria, aveva una logica puramente automatica e poco attenta alle differenze individuali.

Blocco aumento età pensionabile: margini di modifica

È importante ricordare che la manovra è ancora in fase di discussione. Il Parlamento potrebbe apportare modifiche o estensioni della misura durante l’iter legislativo.

Non si esclude, ad esempio, che venga ampliato l’elenco delle categorie esentate o che si introducano correttivi per i lavori a basso reddito o con alta discontinuità contributiva.

Il dibattito che si aprirà nei prossimi giorni sarà cruciale per definire i confini effettivi della sterilizzazione selettiva e per capire se l’obiettivo di equità sociale potrà convivere con i vincoli di bilancio.

Riassumendo