Estratto conto contributivo: note, anomalie e strumenti per correggere gli errori

L’estratto conto contributivo rappresenta uno degli strumenti più utili messi a disposizione dall’INPS per monitorare la propria posizione previdenziale. Grazie a questo è possibile conoscere, in modo chiaro e dettagliato, i periodi di lavoro riconosciuti e i contributi versati. E anche le eventuali anomalie che possono incidere sul futuro trattamento pensionistico.

Con il Piano di Evoluzione dei Servizi 2024, l’Istituto ha introdotto importanti novità volte a rendere più semplice ed immediata la consultazione di queste informazioni, migliorando l’esperienza dell’utente e garantendo una visione più completa e ordinata della carriera assicurativa. Novità annunciare con il Messaggio n. 2553 del 2025.

Novità estratto conto contributivo: un progetto di innovazione digitale

Il nuovo sistema nasce nell’ambito del progetto PES2024_DCP_MI.10_254, con l’obiettivo di rinnovare l’esposizione dei dati contributivi. L’intento principale è offrire all’assicurato la possibilità di visualizzare i propri periodi contributivi in ordine cronologico, associando a ciascuno la Gestione o il Fondo di riferimento.

In questo modo si riducono i tempi di ricerca, si elimina la complessità della consultazione e si ottiene un quadro previdenziale più immediato e intuitivo.

Un’interfaccia grafica rinnovata

Le innovazioni introdotte nell’estratto conto contributivo non riguardano solo la logica di esposizione dei dati, ma anche l’aspetto grafico. Se una persona risulta iscritta a una sola Gestione dell’INPS – ad esempio la Gestione pubblica o quella separata – i dati vengono presentati in una veste grafica uniforme, chiara e coerente.

Nel caso, invece, in cui l’assicurato abbia contributi in più Gestioni, viene messo a disposizione un prospetto riepilogativo che elenca in ordine temporale i diversi periodi accreditati.

Per ogni periodo, cliccando sull’apposita lente, è possibile accedere al dettaglio della Gestione corrispondente. Questa modalità consente di orientarsi più facilmente tra le diverse situazioni assicurative, senza perdere di vista la visione d’insieme.

Informazioni disponibili nel prospetto

Il nuovo estratto conto contributivo non si limita a elencare i periodi di lavoro, ma fornisce una serie di informazioni aggiuntive di grande utilità.

Nella colonna dedicata al “Tipo di contribuzione” sono riportate le caratteristiche di ciascun periodo:

natura dell’attività lavorativa (lavoro dipendente, autonomo, part-time);

tipologia dei contributi (obbligatori, figurativi, volontari o derivanti da riscatto).

Questi dettagli permettono di comprendere meglio la qualità dei contributi accreditati e la loro incidenza futura sul calcolo della pensione.

Estratto conto contributivo: il principio di unitarietà della posizione assicurativa

Un aspetto fondamentale della nuova modalità è l’applicazione del principio di unitarietà della posizione assicurativa. L’estratto conto, infatti, integra i dati quantitativi con ulteriori elementi che completano il quadro previdenziale, offrendo una fotografia realistica della situazione individuale.

In particolare, possono comparire:

note esplicative, che chiariscono condizioni e limiti di utilizzo di determinati periodi, oppure segnalano eventuali incongruenze;

informazioni personali rilevanti, come la presenza di trattamenti pensionistici già in corso o di procedimenti assicurativi ancora aperti;

vicende destinate a modificare la posizione contributiva, ad esempio l’autorizzazione a versamenti volontari o la richiesta di riscatto degli anni di laurea.

Questi elementi aggiuntivi sono preziosi perché consentono all’assicurato di conoscere in anticipo eventuali problematiche o aggiornamenti in corso.

Modalità di accesso al servizio

Ogni cittadino può consultare il proprio estratto conto contributivo direttamente online, utilizzando le credenziali digitali riconosciute:

SPID di livello almeno 2;

Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

sistema europeo eIDAS.

Accedendo al portale istituzionale www.inps.it, si entra nella propria area riservata, dove è possibile visualizzare il prospetto completo.

Chi preferisce utilizzare canali alternativi, può richiedere l’estratto conto anche attraverso il Contact Center Multicanale ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile). In aggiunta, è sempre possibile rivolgersi agli istituti di patronato o ad altri intermediari autorizzati, che forniscono assistenza attraverso i servizi telematici dell’INPS.

Correzione di errori e segnalazioni

Una delle funzionalità più utili messe a disposizione riguarda la possibilità di segnalare eventuali errori o incongruenze presenti nell’estratto conto contributivo.

Attraverso gli strumenti disponibili sul sito istituzionale, l’assicurato può richiedere l’accredito di periodi mancanti, la correzione di dati errati o la revisione di contributi non correttamente registrati. Questo servizio permette di mantenere sempre aggiornata la propria posizione contributiva e riduce il rischio di problemi futuri al momento della liquidazione della pensione.

L’importanza di controllare periodicamente l’estratto conto contributivo

La disponibilità di un estratto conto contributivo aggiornato e facilmente leggibile costituisce un vantaggio notevole per chiunque voglia pianificare il proprio futuro previdenziale. Verificare periodicamente la correttezza dei dati inseriti consente di individuare per tempo eventuali omissioni o errori, evitando spiacevoli sorprese negli anni successivi.

Con il nuovo sistema introdotto dall’INPS, l’accesso alle informazioni è più rapido e la lettura dei dati risulta molto più intuitiva. L’obiettivo è rendere ogni cittadino realmente consapevole della propria posizione previdenziale, semplificando la gestione di un aspetto fondamentale della vita lavorativa e personale.

Riassumendo