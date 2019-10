Whirpool Napoli non chiude: miracolo possibile per 400 lavoratori

Potrebbe essere finita l’odissea per i 420 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Le ultime notizie, infatti, parlano di una revoca della cessione da parte della nota azienda. La buona notizia giunge a ridosso dello sciopero e dallo stop della produzione annunciato dal 1 novembre.

Trovare una soluzione definitiva

Tramite una diretta Facebook, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha chiarito quello che stava succedendo: “Voglio rivolgermi direttamente ai lavoratori dello stabilimento di Napoli della Whirlpool per dare loro una buona notizia. In queste ore, l’azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di cessione”. Questo significa che la multinazionale statunitense è intenzionata a trovare una soluzione definitiva e avrebbe fermato la vendita alla società elvetica Prs. Dal canto suo Patuanelli ha chiarito che si tratta di un passo importante e che trovare una soluzione industriale è ora la prerogativa, anche per i lavoratori che hanno mostrato una grossa compattezza e la “volontà di continuare a lavorare in quello stabilimento”.

Produzione di lavatrici e lavoratori salvi?

Anche Whirlpool ha condiviso una nota in cui conferma la volontà di procedere al ritiro del trasferimento e di conseguenza ad evitare i licenziamenti collettivi dei dipendenti di Napoli. Una risposta ottimistica è giunta anche dai sindacati. Il segretario generale Fim-Cisl Marco Bentivogli ha parlato di una tregua fino a marzo in quanto “Whirlpool conferma progressivo calo di mercato e volonta’ di cessione resta solo rinviata a inizio 2020“. Anche Rocco Palombella, segretario generale Uilm, parla di armistizio confermando lo sciopero in Campania per la giornata di oggi dei lavoratori dell’industria e del terziario dell’area metropolitana di Napoli, per dire no alla chiusura del sito di via Argine. Resta, dunque, importante guadagnare tempo e trovare una soluzione entro marzo. La ripresa della produzione alle stesse condizioni si conferma una priorità.

