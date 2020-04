Viaggi e vacanze post coronavirus: il dramma del turismo senza prenotazioni

Il settore del turismo è uno dei più colpiti dal coronavirus. Secondo una recente indagine di Demoskopika, come riporta Il Sole 24 Ore, intitolata “Turismo in quarantena”, gli accadimenti attuali porteranno a bruciare 18 miliardi di spesa turistica, che comprendono anche la rinuncia alle vacanze degli italiani.

Italiani pronti a rinunciare alle vacanze estive

A rimetterci maggiormente saranno Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige con perdite fino a 12,6 miliardi. Il motivo è presto detto: 14 milioni di italiani non solo avrebbero rinunciato a passare le vacanze all’estero ma proprio ad andare in vacanza tra luglio e agosto anche in Italia. Un numero enorme di turisti, avrebbe già deciso di rinunciare alla vacanza al mare, soprattutto con la proroga delle restrizioni, senza considerare i problemi economici a cui in tanti dovranno far fronte. Per un gran numero di italiani la vacanza estiva sotto l’ombrellone insomma non si farà, c’è la paura dell’assembramento e i tempi incerti per poter dire di essere usciti dall’incubo covid 19 non aiutano, considerando che in Cina, dopo 3 mesi di dure restrizioni, soltanto ora si inizia a tornare lentamente alla normalità.

Il dramma dei ‘piccoli’

Il settore turistico, insieme alle compagnie aeree, è quello che avrà maggiori ripercussioni. Molte compagnie hanno cancellato buona parte dei voli e messo a terra intere flotte e non si sa ancora quando riprenderanno a volare. Oltre ad agenzie e tour operator, compagnie aeree e grandi catene alberghiere o residence, un grido di allarme arriva anche dai proprietari di B&B, case vacanza, agriturismi, piccoli hotel a gestione familiare, che si sono visti cancellare buona parte delle prenotazioni e l’azzeramento di quelle future.

Come riporta Agi, che ha accolto lo sfogo dei proprietari di queste attività, molti si ritrovano a dover pagare spese fisse senza nessuna prenotazione per i prossimi mesi. Molti lavorano stagionalmente e le cancellazioni arrivate, che permettevano di pagare bollette e mutui, metteranno a dura prova la sopravvivenza delle strutture che forse potranno ripartire solo in estate se gli italiani decideranno di restare in vacanza in Italia, e sempre se le vacanze si faranno.

Previsioni amare anche da parte di Confturismo-Confcommercio che avevano stimato, fino al 31 maggio, la perdita di 1,625 milioni di turisti in Italia e 7,4 miliardi di euro mentre secondo Astoi Confindustria viaggi, le agenzie di viaggio potranno sperare di vedere una piccola ripresa delle attività a partire dalla stagione estiva/autunnale ma una vera ripresa solo dal prossimo anno. Per i tour operator si stimano perdite del 70%. Quasi tutti sono concordi insomma, il 2020 per il turismo sarà un anno da dimenticare, perduto, ma la speranza è quella di ripartire a piccoli passi tra qualche mese.

