Vacanze post coronavirus: quali paesi riaprono e dove andranno gli italiani

Da giugno potrebbe riprendere via il turismo con tutte le cautele del caso e molte incertezze legate alla pandemia del coronavirus ancora in corso. Come saranno le vacanze post covid? Quando si potrà viaggiare e come? Le ricerche hanno dimostrato che se una parte di italiani non vorrà rinunciare a qualche giorno fuori casa, preferendo case in affitto e ville, altri non se la sentono ancora di spostarsi per paura del virus ma anche perché non tutti potranno permetterselo.

Che vacanza faranno gli italiani?

In attesa delle ordinanze regionali sulle aperture per gli spostamenti verso altre regioni sembra ormai chiaro che sarà difficile sconfinare all’estero e le vacanze saranno all’insegna dell’italianità, magari non troppo lontano da casa e alla scoperta di luoghi insoliti. Nell’incertezza totale, una recente ricerca dell’Ipsos ha chiesto agli italiani se pensano di fare una vacanza nei prossimi mesi qualora la situazione lo permetta e il 39 per cento ha risposto sì verso seconde case o mete italiane mentre un altro 38 per cento ha risposto di no per paura o mancanza di soldi. Infine, il 23 per cento è ancora indeciso.

Secondo i dati dell’agenzia di marketing ByTek in collaborazione con Parchi Permanenti Italiani, un primo trend di viaggio sembra andare verso la ricerca di case in affitto in Sicilia, Liguria e Toscana, le mete più cercate, o ville con giardino in Veneto, Campania e Lazio.

I paesi che riapriranno a breve

Le vacanze insomma se si faranno saranno in Italia anche se alcuni paesi esteri hanno in mente una riapertura a breve termine. Ad esempio la Grecia pensa di riaprire al turismo dal 1 luglio ma in maniera cauta, la Croazia potrebbe presto riaprire campeggi, hotel e mete meno turistiche. In Spagna, l’isola di Formentera ha aperto ma il problema è arrivarci visti i collegamenti scarsissimi in questo periodo.

Apertura dal 29 maggio per l’Austria che vorrebbe riaprire le strutture ricettive da questa data mentre la Svizzera ha già aperto i valichi dall’11 maggio. Aperture graduali anche in Norvegia mentre Svezia e Islanda non avevano mai chiuso le frontiere. Anche le Maldive potrebbero allentare il blocco ma solo per alcuni paesi mentre per l’Europa bisognerà attendere l’autunno. Aperture graduali anche in Egitto e Tunisia dall’estate. Resta il fatto che per i prossimi mesi le vacanze saranno all’insegna dell’italianità in vista di maggiori certezze sugli spostamenti verso l’estero.

