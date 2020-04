Vacanze estive: rischio rincari causa coronavirus ma è boom per le case vacanza

Continua a tenere banco il tema delle vacanze estive. Sono ancora tanti i dubbi e non c’è neppure la certezza che davvero si potrà partire questa estate. Gli esperti sono divisi ma la cautela prevale. Se gli italiani potranno andare in vacanza, sicuramente saranno vacanze diverse, dedicate a luoghi meno frequentati, un turismo di prossimità che potrebbe diventare una vera e propria tendenza per i prossimi mesi o anni a venire.

Aumenteranno i prezzi per gli stabilimenti balneari?

C’è poi un altro aspetto da tenere a mente, quello relativo ai costi. Per ora la possibilità di andare al mare questa estate non è preclusa, ovviamente dovranno essere rispettati molti accorgimenti e proprio questi accorgimenti negli stabilimenti balneari potrebbero far lievitare i costi. Giorni fa si parlava di box in plexiglass in spiaggia, un’idea che però non è stata affatto condivisa dalla maggior parte degli stabilimenti ma altre ipotesi (come quelle degli ingressi scaglionati a turni, sanificazioni continue, ombrelloni distanti, pasti sotto l’ombrellone, steward da spiaggia per controllare il rispetto delle regole e dispenser igienizzanti) restano in piedi e questo vorrebbe dire costi maggiori per i gestori che alla fine si riverseranno sui clienti. Al momento non è difficile immaginare un rialzo dei costi per poter passare una giornata al mare o una intera vacanza ma tutto dipenderà dalle misure che saranno prese e dalla voglia degli italiani di tornare alla normalità.

Boom ricerca case vacanza

E un primo segnale sembra esserci. Come scrive il Corriere, pare che gli italiani si stiano muovendo verso la ricerca di case vacanza. In base alle ricerche di Casa.it infatti, si è appurato che sono aumentate le ricerche di case in affitto per le vacanze, soprattutto quelle con piscina. Mentre molti alberghi, villaggi e strutture turistiche non sanno ancora se apriranno oppure no, gli italiani sembrano intenzionati a non rinunciare alle vacanze, meglio se prenotando case per qualche settimana. Secondo Luca Rossetto, amministratore delegato di Casa.it: «Nei comuni costieri sono addirittura quadruplicate le ricerche di case in affitto con piscina in Sicilia, Liguria e Toscana. Nelle prime 2 settimane di aprile a Palermo le abitazioni con piscina vengono cercate 6 volte di più rispetto al periodo precedente». Boom di ricerche anche per altre località balneari non solo con piscina ma anche con giardino, soprattutto in Veneto, Campania e nel Lazio con picchi a Jesolo e Venezia. Emerge dunque, che gli italiani, seppur ancora incerti sul come sarà la fase 2, non vogliono rinunciare alle vacanze, anche se il nodo dei costi resta da capire.

