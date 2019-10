Uomini più ricchi d’Italia 2019: la nuova classifica di Forbes sorprende

La classifica degli uomini più ricchi d’Italia secondo Forbes è cambiata con alcune new entry e scambi di posizione tra paperoni. Se a livello globale l’uomo più ricco del mondo resta Jeff Bezos, anche se per alcune ore aveva perso lo scettro, in Italia si è mosso davvero qualcosa.

Non è più Giovanni Ferrero il più ricco

Giovanni Ferrero, che era l’uomo più ricco d’Italia secondo Forbes, ha lasciato il posto a Leonardo Del Vecchio, ad di Luxottica mentre sul podio, al terzo posto, si trova Giorgio Armani. A livello mondiale Del Vecchio occupa la 38esima posizione con 24.4 miliardi di dollari di patrimonio mentre Giovanni Ferrero lo segue alla seconda con un patrimonio da 21.9 miliardi di dollari. Giorgio Armani, invece, è terzo con un patrimonio da 11,2 miliardi di dollari.

Alla quarta posizione si trova Stefano Pessina, amministratore delegato di Walgreens Boots Alliance, azienda di prodotti per la salute che viaggia a quota 10,3 miliardi. La prima donna in classifica è Massimiliana Landini Aleotti del gruppo farmaceutico Menarini, il patrimonio è stimato a 8,1 miliardi mentre alla sesta posizione troviamo Silvio Berlusconi. Il patrimonio del leader di Forza Italia si aggira sui 7 miliardi.

New Entry

Nella top 10 dei paperoni italiani anche i fratelli Augusto e Giorgio Perfetti, della nota azienda di caramelle e confetteria Perfetti Van Melle. I Perfetti possono vantare un patrimonio da 6,9 miliardi. Ottavo posto per i fratelli Paolo e Gianfelice Mario Rocca di Techint, azienda produttrice di acciaio in Sud America. Il patrimonio stimato per i due fratelli è di 3,7 miliardi di dollari.

Chiudono la classifica dei ricconi italiani Piero Ferrari, figlio del noto Enzo e fondatore della iconica casa automobilistica (patrimonio da 3,4 miliardi) e Ennio Doris, banchiere del gruppo Mediolanum, che si porta a casa la decima posizione italiana con 3,3 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda la classifica globale di Forbes, invece, Jeff Bezos e Bill Gates dominano sempre la top ten mentre per trovare il primo italiano bisogna arrivare alla 38esima posizione.

