TripAdvisor multata dal Consiglio di Stato per le ‘fake reviews’

TripAdvisor, la nota piattaforma di viaggi con recensioni di hotel, ristoranti e attrazioni, ha ricevuto una multa di 100.000 euro dal Consiglio di Stato. Già alla fine del 2014 TripAdvisor aveva ricevuto una multa di 500mila euro dall’Antirust per una pratica definita scorretta legata alla diffusione di informazioni ingannevoli ma dopo pochi mesi il Tar aveva annullato la multa stabilendo che “TripAdvisor esplicitamente nel sito evidenzia che non è in grado di verificare i fatti (e quindi la veridicità o meno) delle recensioni, che queste costituiscono mere opinioni degli utenti e che l’affidabilità del messaggio deriva dall’esame di un numero elevato di recensioni per la stessa struttura”.

Una multa da 100mila per il fenomeno delle recensioni false

Ad oggi il Consiglio di Stato ha deciso di multare la nota piattaforma in quanto questa non potrebbe garantire che le recensioni riportate sono autentiche. Nella sentenza 04976 viene sottolineato che “i claim sono tali da influenzare i consumatori sin dal primo contatto ingenerando il falso convincimento dell’affidabilità delle recensioni pubblicate“. TripAdvisor, insomma, non può controllare tutte le recensione scritte e di conseguenza non può pubblicizzarle come autentiche. Vengono poi riportati come esempi alcune frasi utilizzati dalla piattaforma che indurrebbero a credere che tutte le recensioni siano autentiche mentre è impossibile stabilirlo considerando anche l’esistenza dei profili fake. Basti pensare all’esistenza di veri e propri sistemi a pagamento per creare recensioni false.

A dirsi soddisfatto della sentenza e della multa di 100mila euro è Federalberghi che sottolinea come sia arrivata l’ora di mettere a posto un “sistema inquinato dalle fake reviews” invitando anche le piattaforme online a promuovere le vere recensioni che raccontano le vere esperienze dell’utente.

La risposta di TripAdvisor

La risposta di TripAdvisor alla sanzione di 100mila euro non è tardata ad arrivare. La piattaforma ha dichiarato, attraverso un comunicato che “Il Consiglio di Stato ha confermato che non ci sono prove che TripAdvisor abbia ingannato i consumatori. L’unica azione richiesta è da parte dell’Antitrust, che deve ora restituire l’80 per cento della multa che ci aveva ingiustamente imposto nel 2014”.

Sul punto delle recensioni anonime, la piattaforma ha ribadito di consentire l’utilizzo di nickname per garantire la privacy dell’utente e per ricevere feedback onesti senza il timore di ritorsioni. TripAdvisor ha sottolineato anche nel 2016 aveva intrapreso delle azioni contro 100 società di recensioni a pagamento prendendo delle misure contro le strutture che erano state scoperte ad utilizzare questi servizi per ingannare i consumatori.

Leggi anche: Voli aerei: boom per le compagnie low cost, le strategie di Ryanair & Co che hanno rivoluzionato il modo di viaggiare

Condividi su