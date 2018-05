Top 10 criptovalute: un weekend da dimenticare per Bitcoin e le altre

Weekend nero per Bitcoin e le altre principali criptovalute, che hanno pagato lo scarso rendimento della criptomoneta più importante. A metà della scorsa settimana Bitcoin era pronto a dare l’attacco decisivo a quota 10 mila dollari ma oggi si ritrova al di sotto della soglia degli 8,5 mila dollari. La flessione ha riguardato anche Ethereum e Ripple, nonostante i timidi segnali di ripresa di quest’oggi, con un ETH (asset digitale di Ethereum) quotato a 709 dollari e un XRP (asset digitale di Ripple) a 0,73 centesimi di dollaro.

Bitcoin Cash supera di poco 1.400 dollari

Chi ha pagato lo scotto più pesante della flessione registrata negli ultimi tre giorni è stato Bitcoin Cash, che ora si trova ad un valore di poco superiore ai 1.400 dollari. Si è allargata anche la forbice tra lui e Ripple dal punto di vista del market cap, la capitalizzazione azionaria. Se fino a venerdì le due criptovalute erano separate da 3 miliardi di dollari nel valore del marketcap, oggi la distanza è quantificabile in 4 miliardi. In crisi anche EOS, che da 18 è scesa a 14 dollari nel giro di 72 ore. Un crollo verticale, anche se era atteso dopo i consistenti e ripetuti rialzi delle precedenti settimane.

Litecoin si trova ancora al sesto posto e rappresenta la migliore criptovaluta del secondo gruppo che compare nella top 10 del sito Coinmarketcap. Alle sue spalle figura Cardano, che limita le perdite rispetto alle 24 ore precedenti a -0,36 per cento. In ottava posizione troviamo Stellar, vicinissima come valore di capitalizzazione azionaria sia a Cardano sia a Litecoin, da cui è distanziata rispettivamente 400 milioni e 1 miliardo di dollari. Completano le prime dieci posizioni della classifica del portale Coinmarket le criptovalute IOTA e TRON, che confermano sostanzialmente il valore della giornata precedente.

La classifica delle migliori 10 criptovalute aggiornata ad oggi 14 maggio

Bitcoin $8.425,25 (-1,45%) Ethereum $709,36 (+2,43%) Ripple $0,730626 (+4,89%) Bitcoin Cash $1.403,33 (-3,82%) EOS $14,09 (-2,13%) Litecoin $137,15 (-2,04%) Cardano $0,271084 (-0,36%) Stellar $0,358566 (-1,52%) IOTA $1,91 (-0,11%) TRON $0,072678 (+0,12%)

