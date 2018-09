Incredibile quanto sta accadendo nelle ultime ore nei mercati delle criptovalute. Ripple, in appena 24 ore, è cresciuto del 41 per cento, portando il suo market cap a 18 miliardi di dollari. Ethereum stesso, secondo con 22 miliardi di capitalizzazione azionaria, trema. Dai 30 cent ai 46 cent di dollaro attuali, Ripple è la criptovaluta del momento. Il ritorno della fiducia degli investitori su Ripple è coinciso con le dichiarazioni pronunciate da Sagar Sarbhai (coordinatore Ripple in Medio Oriente e nella regione Asiatico-Pacifica) due giorni fa, quando ha annunciato l’avvio di una versione commerciale di xRapid, la piattaforma per pagamenti utilizzata da Ripple.

Se le proiezioni saranno confermate, Ripple è atteso da un finale d’anno scoppiettante, un po’ come era stato quello dello scorso anno, quando era riuscito ad arrivare ad un market cap da oltre 100 miliardi di dollari, tanto da essere definito come il nuovo Bitcoin. Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno, Ripple è precipitato, toccando il fondo sotto i 10 miliardi dollari di capitalizzazione azionaria. Nel giro di due giorni, il valore di Ripple è cresciuto di quasi il 70 per cento, distanziando nettamente Bitcoin Cash e avvicinando invece Ethereum. Il secondo posto, allo stato attuale delle cose, è una possibilità più che concreta.

Stellar e Cardano sopra il 10 per cento

L’aumento sensazione di Ripple ha di fatto oscurato la crescita generale di tutte le principali criptovalute. A partire da Stellar e Cardano, salite di oltre il 15 per cento. Avvicina il 10 per cento anche EOS, in ripresa dopo le ultime settimane negative. Nell’ordine del 7 per cento anche il rialzo di Ethereum e Bitcoin Cash, che pagano però lo scatto in avanti di Ripple. Bitcoin, invece, viaggia a velocità sostenuta sì ma controllata, portando a casa un +2 per cento.

La classifica delle migliori 10 criptovalute ad oggi 21 settembre

Bitcoin $6.561,92 (+2,34%) Ethereum $223,51 (+6,83%) Ripple $0,460453 (+41,86%) Bitcoin Cash $458,84 (+7,58%) EOS $5,72 (+9,63%) Stellar $0,240215 (+16,25%) Litecoin $57,28 (+6,22%) Tether $1,00 (-0,19%) Cardano $0,083638 (+15,69%) Monero $117,91 (+5,38%)

Leggi anche: L’isola di plastica riciclata per accogliere i migranti: ecco come potrebbe essere

Condividi su