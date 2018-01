Top 10 criptovalute: Ripple riprende quota, tendenza invertita

Era stata la criptovaluta a subire il ribasso maggiore in quello che è stato ribattezzato il martedì nero per la valuta digitale. Da 48 ore, invece, è la moneta virtuale migliore, sotto il profilo del rialzo. La tendenza al rimbalzo segnalata 24 ore fa è stata confermata, in gran parte, soltanto da Ripple, cresciuta del 10 per cento rispetto alle prime ore della giornata di ieri. Un XRP vale ora 1,57 dollari. In aumento anche il market cap, stimato in poco più di 60 miliardi. Segnali positivi, dunque, per chi aveva investito sulla criptomoneta di Chris Larsen a dicembre, senza farsi spaventare più di tanto dal crollo registratosi nella prima metà di gennaio. Sorridono anche i traders, che hanno modificato la loro posizione rispetto agli ultimi giorni. Ripple conferma la terza posizione nella top 10 delle criptovalute, alle spalle di Bitcoin ed Ethereum.

La classifica aggiornata alle prime ore del 19 gennaio

Bitcoin $11.295,80 (-2,52%) Ethereum $1.018,54 (-1,16%) Ripple $1,57 (+9,48%) Bitcoin Cash $1.764,97 (-2,42%) Cardano $0,628051 (-4,68%) Litecoin $189,14 (-0,22%) Nem $1,03 (-5,30%) Neo $137,72 (-3,62%) Stellar $0,494680 (-2,30%) Iota $2,72 (-3,31%)

Le migliori 2 criptovalute, Bitcoin e Ethereum, dopo il rimbalzo delle 24 ore precedenti, si attestano sugli stessi valori di ieri, perdendo rispettivamente il 2 e 1 per cento. Il sito ufficiale CoinMarketCap certifica in 189 miliardi la capitalizzazione azionaria della criptovaluta più famosa al mondo, mentre gli ETH hanno un market cap di poco inferiore ai 100 miliardi.

La tendenza rialzista delle ultime ore potrebbe essere stata determinata da due fattori distinti. Il primo riguarda la fiducia degli investitori sul mercato delle criptovalute, che li ha portati ad acquistare approfittando delle quotazioni relativamente basse toccate nel corso del martedì nero, dove il Bitcoin per esempio valeva il 50 per cento in meno rispetto al mese di dicembre, oppure Ripple soltanto 1 dollaro. Il secondo motivo è da ricondurre al fatto che gli eventuali blocchi di Cina e Corea del Sud al trading della valuta digitale sarebbe facilmente raggirabile, potendo aprire un conto all’estero oppure servendosi di una banale VPN.

