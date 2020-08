Tamponi per chi rientra dall’estero: la situazione negli aeroporti italiani

Meno di una settimana fa il Ministero della Salute ha disposto l’obbligo di effettuare il tampone alle persone che rientrano dalle vacanze trascorse in Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Sorvolando sulle polemiche scaturite dall’assenza di alcune nazioni come Francia e Germania dai Paesi a rischio, nonostante il numero dei contagi, vediamo come le Regioni si stanno attrezzando per eseguire il tampone ai vacanzieri di rientro.

Aeroporti: Fiumicino e Ciampino rispondono presente

Riflettori accesi sui due scali di Roma, con Fiumicino e Ciampino che hanno risposto positivamente all’ordinanza ministeriale effettuando i primi tamponi sui passeggeri di rientro dalle nazioni inserite nella black list nella giornata di domenica 16 agosto. Pollice in alto anche per gli aeroporti di Venezia, Verona, Perugia e Pescara, dove i controlli sui turisti sono iniziati da sabato (Ferragosto). A loro dovrebbe aggiungersi questa settimana anche l’aeroporto di Bologna, che ha annunciato l’inizio di una fase sperimentale. Discorso diverso, invece, in Puglia, dove la Regione non ha predisposto i tamponi negli aeroporti di Bari e Brindisi: chi tornerà dai Paesi a rischio dovrà comunque sottoporsi a tampone non prima delle 72 ore dal suo arrivo (mentre l’ordinanza del Ministero della Salute stabilisce un tempo massimo di 48 ore).

Regione Lombardia osservata speciale

Qual è stata invece la risposta della Lombardia? Quella che è stata di gran lunga la Regione più colpita dalla pandemia del coronavirus non ha al momento predisposto un’area tamponi negli aeroporti di Linate e Malpensa e Bergamo-Orio al Serio, con i vacanzieri di rientro da Grecia, Malta, Croazia e Spagna che dovranno effettuare il tampone comunque entro 48 ore dal loro sbarco contattando l’Agenzia di tutela della salute.

A Roma drive-in aperti tutta la settimana

Per chi rientra dall’estero, i drive-in allestiti a Roma per effettuare i tamponi resteranno aperti durante tutta la settimana, sette giorni su sette, così da rispondere alle numerose richieste pervenute in questi ultimi giorni dai cittadini.

