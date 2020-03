Supermercati ed effetto coronavirus: cosa comprano ora gli italiani

Come cambiano i consumi con il coronavirus? I giorni scorsi si è parlato della corsa al supermercato in Lombardia e nelle zone rosse: negozi svuotati, gente in fila per comprare praticamente di tutto, fino alle rassicurazioni delle catene che hanno confermato il ricambio di prodotti.

Quali prodotti vanno a ruba?

Oltre all’acquisto di generi alimentari, gli italiani hanno fatto scorte di disinfettanti e mascherine. Dopo il caos del caro prezzi e di prodotti come Amuchina o gel disinfettanti introvabili, ora l’allarme sembra rientrato ma si continua ad acquistare questi prodotti.

Nonostante le rassicurazioni, però, i supermercati continuano ad essere particolarmente affollati e le persone acquistano più del dovuto per paura di dover fronteggiare una quarantena come accaduto nella zona di Lodi. Tra i prodotti più acquistati, in particolare, quelli a lunga conservazione, come zucchero, farina, pasta, pelati, pesce in scatola, ma anche carta igienica, candeggina e disinfettanti e alcol etilico. Gli italiani, insomma, stanno cercando di acquistare tutti quei prodotti che non hanno scadenza a breve termine e che possono tornare utili qualora scatti una quarantena e non si possa uscire di casa. Negli scaffali, si è notato uno svuotamento nel reparto dei disinfettanti e igienizzanti per la casa. La pulizia, quindi, è diventata una sorta di imposizione per evitare più che mai il contagio.

Crescono sempre i consumi per disinfettanti, ma anche cibo per animali

Ma non solo i prodotti alimentari o appunto i disinfettanti nei pensieri degli italiani allarmati dal covid 19. Molto richiesti anche integratori, vitamine, antiossidanti per sopperire alla mancanza di prodotti freschi. E poi si pensa agli animali domestici, cani e gatti. Sia nei supermercati che nei negozi per animali vanno a ruba crocchette e scatolette per gli amici a 4 zampe. Da quando è scattato l’allarme per il coronavirus, infatti, sono aumentate del 20% in Lombardia e dell’1% in Italia, le vendite di prodotti per animali nei pet store. Significativo anche il dato nelle farmacie, che nonostante tutto ha segnalato un + 7% in Lombardia e +1% in Italia, non molto insomma, segno che l’esaurimento dei prodotti medici anche nelle farmacie si è fatto sentire.

