Grazie anche alla complicità della scuola, quest’anno tra 25 aprile e 1 maggio c’è la possibilità di fare un maxy ponte di 11 giorni prendendo solo 5 giorni di ferie. Riposo dal 21 aprile al 1 maggio compresi, grazie anche al calendario scolastico molto elastico quest’anno, le famiglie approfittando di pochissime ferie e permessi potranno concedersi una vera e propria vacanza di 11 giorni.

Ci sono scuole, infatti che torneranno in classe il 26 e il 27, altre invece che godranno del ponte rientrando direttamente dopo il 1 maggio. Il ponte di lunedì 30 aprile è previsto nelle scuole di Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Campania. Nelle altre regioni sarà a discrezione dei presidi in base all’autonomia scolastica.

Fatto sta che i giorni lavorativi tra fine settimane e festivi tra il 21 aprile e il 1 maggio saranno soltanto 5.

Sciopero scuola 2 e 3 maggio

Da tenere presente, inoltre, lo sciopero degli insegnanti che incombe sul rientro dal ponte del 1 maggio, indetto per il 2 e 3 maggio, che potrebbe allungare il ponte di altri 2 giorni.

Lo sciopero riguarda ancora una volta la questione dei diplomati magistrali esclusi dalle GAE. Allo sciopero è invitato a partecipare tutto il personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato. La protesta, indetta dal Saese presenta come motivazioni la contrarietà ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico e chiede “permanenza nelle GaE, in base al punteggio acquisito, dei maestri diplomati e riaperture delle GaE per tutti i docenti in possesso di abilitazione (diplomati magistrali con titolo conseguito entro l`a.s. 2001/2002)”.

