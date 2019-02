Stangata bollette luce e gas: uno stipendio solo per le utenze, le regioni più care

Rincari e stipendi che se ne vanno per pagare le bollette di luce e gas. Gli italiani pagano 1200 euro all’anno secondo quanto ha riportato l’Osservatorio sull’energia di Facile.it basandosi su 63mila contratti. I connazionali spendono uno stipendio per far fronte alle utenze e questo ha un peso davvero significativo per le tasche delle famiglie che già devono tener conto di altre spese relative alla spesa alimentare, trasporti, rc auto etc.

Bollette luce e gas, un salasso da 1.200 euro

Gli italiani sono obbligati a pagare sempre di più per far fronte alle bollette. Secondo le ultime rilevazioni si parla di una spesa annua media di 417 euro per la bolletta dell’energia e ben 762 euro per la bolletta del gas. Costi elevati che vanno ad incidere pesantemente nel budget delle famiglie e molto spesso le porta a voler cambiare operatore per risparmiare. Secondo Silvia Rossi, Responsabile Energia di Facile.it “Cambiare regime può consentire di ridurre sensibilmente il costo delle utenze domestiche, con un risparmio che può arrivare al 25% per l’energia elettrica e al 15% per quanto riguarda il gas”.

Secondo una ricerca di mUp Reasearch per Facile.it già quest’anno saranno 17 milioni i consumatori che hanno deciso di cambiare fornitore per ridurre i costi delle bollette e passare dunque al mercato libero. Si è fatto notare come, rispetto al mercato tutelato, una famiglia potrebbe risparmiare 112 euro all’anno per la bolletta della luce e 123 euro per quella del gas. Tutto però dipende dall’uso e dalle proprie necessità.

La classifica delle regioni per la bolletta di luce e gas

Importante anche sottolineare le varie differenze su base regionale. Secondo i dati di Facile.it, è la Sardegna la regione con i consumi maggiori per la bolletta elettrica, mediamente i sardi pagano 502 euro all’anno. Subito dopo c’è il Veneto in cui il consumo medio è di 460 euro l’anno seguito dalla Sicilia con 448 euro. Queste sono le regioni con il consumo maggiore mentre dall’altro capo, quindi considerando quelle con i consumi minori, troviamo la Toscana, l’Abruzzo e la Liguria dove si spendono mediamente da 378 a 394 euro all’anno.

Per quanto riguarda la bolletta del gas e la tariffa nel mercato tutelato a pagare di più nel 2018 è stata l’Emilia-Romagna con una spesa media di 863 euro l’anno seguita da Veneto (841 euro l’anno) e Friuli-Venezia Giulia con 830 euro. Liguria e Calabria, invece, sono le regioni dove si è pagato meno.

Leggi anche: Rincari bollette gas 2019: maxi stangata per l’anno nuovo, cosa pagheranno di più gli italiani

Condividi su